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    HaberlerEgeBir günde dört rota
    26.09.2019 - 02:53 |

    Bir günde dört rota

    Bir günde dört rota

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracıyla bir günde dört mahalleyi ziyaret etti. Sabah kahvaltısında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Plaj Taksi Durağı’nın şoförleriyle buluşan Başkan Günel, öğleden sonra mesaisini Güzelçamlı, Davutlar ve Soğucak mahallelerine ayırdı. Güzelçamlı Mahallesi’nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Günel, Kuşadası’nı sorunsuz bir kent haline getirmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

    Başkan Günel, yol yapım çalışmalarını incelikten sonra 1996 yılında görevi başındayken Bingöl’de şehit olan Şehit Sunay Civan’ın Güzelçamlı Mahallesi’nde yaşayan anne ve babasını ziyaret etti, tüm şehitleri saygıyla andıklarını ifade etti. Ardından sırasıyla Davutlar ve Soğucak mahallerine giden Başkan Günel, vatandaşın sorunlarını bire bir dinledi.

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