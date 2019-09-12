Bir ömür mutluluğa ‘Evet’ dediler

Olcay Akgöl ile Tuğçe Kaya çifti Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in kıydığı nikahla dünya evine girdi. Cennetten bir köşe olan ilçenin eşsiz atmosferinde gerçekleşen düğün töreninde, dostları çifti yalnız bırakmadı. Kalabalık davetli topluluğunun alkışları eşliğinde ‘Evet’ diyen çiçeği burnunda gençlere fincan takımı hediye eden Başkan Ergin, “Kahvenin kırk yıl hatrı olur. Mutluluklar diliyorum” dedi.