Bir telefonla yardım eli

Kimsesi olmayan, evinden çıkmakta zorlanan engelli veya yaşlı vatandaşın temizlik, yemek ve sohbet etme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Urla Belediyesi tarafından “Alo Evladım” hattı hizmete girdi. Hizmetten faydalanabilmek için 0505 176 35 10 numaralı telefonu aramanın yeterli olduğunu belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, amaçlarının Urlalılara hem moral vermek hem de ihtiyaçlarını gidermek olduğunu açıkladı.

İlk hizmeti yerinde görmek için şeker hastalığı nedeniyle ayağı kesilen 57 yaşındaki Nedim Yiğit’i evinde ziyaret eden Başkan Oğuz, “Belirlenen gün ve saatte evin temizliğini yapmak, bir tas çorba hazırlamak ve konuşup dertleşmek için ekibimiz gönderiliyor. Evin içinde ortalığın toplanması, etrafın süpürülüp temizlenmesi, bulaşık ve çamaşırların yıkanması, vatandaşın onayını alarak gereksiz eşyalarının atılması gibi işler yapılıyor. Ayrıca sosyoloğumuz da vatandaşımızla konuşuyor. Sıkıntılarını dinleyip, neler yapılabileceğini değerlendiriyor” diye konuştu.