Bir yılın ardından yeniden düzenleniyor

Deri sektöründe yenilikçi ve vizyoner deri mühendisleri ile tasarımcıların takım olarak yarıştığı Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması bir yıl aranın ardından tekrar düzenleniyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen yarışmada, deri mühendisleri ve tasarımcılar geçen yıllardan farklı bireysel olarak yarışacak.

Son başvuru 21 Ekim’de

‘EKSİOTUZ’ temasıyla düzenlenecek yarışmayla, sektöre genç, yenilikçi deri mühendislerinin ve tasarımcıların katılımını hedeflediklerini belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, “Türkiye’nin katma değerli ürün ihracatını arttırmak için tasarıma odaklanmalıyız” dedi. Yarışmaya katılacak tasarımcı ve deri mühendislerinin 21 Ekim’e kadar başvurularını www.derinfikirler.net sitesi üzerinden online yapmaları gerekiyor.