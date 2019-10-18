‘Birbirimize kenetlendik’

Öğrenci odaklı üniversite ve toplumsal duyarlılık projeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Budak, şöyle konuştu:



‘İşbirliğimiz daha da artacak’



“Yaya Öncelikli Sürdürülebilir Yeşil Kampüs projesi ile Ege Üniversitesi´nin fiziki açıdan güzelleştirdik. Ana ve hastane kampüsümüz başta olmak üzere üniversitemizin her bir noktasında alt ve üst yapıyı elden geçirdik. Başlattığımız bilimsel proje seferberliği ile 2018 yılında Türkiye’deki 206 üniversite arasında TÜBİTAK-ARDEB programına 331 proje ile en fazla proje başvurusu yapan üniversite olduk. TÜBİTAK-ARDEB programından aldığı bütçe desteğini 2018 yılında önceki yıla göre iki kat artırarak 47 milyon 859 bin 284 liraya çıkardık. Ayrıca çok sayıda sosyal sorumluluk projesiyle, halkla üniversitemiz akademisyenlerini bir araya getirdik.”



Bundan sonra da ülke hedefleri doğrultusunda, İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda işbirliğini artıracaklarını ifade eden Budak, “Toplumla, şehirle bütünleşebilen, kenetlenebilen üniversitelerin gelecekte daha başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.