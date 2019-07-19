Biri birinci, diğeri ikinci

Denizli’de, sınıf öğretmeni Gülcan ile akademisyen Ertuğrul İşler çiftinin oğlu Mehmet Berke İşler (18), Temel Yeterlilik Testi’nde 1 yanlışla 496 puan alarak Türkiye ikincisi oldu, Alan Yeterlilik Testi’nde ise 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Aldığı sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu belirten İşler, “Birçok kişi hayallerine kavuştu. Bazıları ise şanslarını seneye deneyecek. Sonuçları, gece uyurken okul müdürüm arayıp söyledi. Uyandım, ancak tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Sonucu aldıktan sonra tekrar uyudum. Başarımdaki sırrım, düzenli bir şekilde çalışmak” dedi, doktor olmak istediğini söyledi. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 496.21 puan alarak Türkiye ikincisi olan Ceyda Büyüker de, İzmir Fen Lisesi’nden bu yıl mezun olduğunu, ortaokulu birincilik, liseyi de ikincilikle bitirdiğini kaydetti.

Lisenin son yılında tüm sosyal hayatı bırakıp sınav çalışmaktansa zamanını, kendine ve derslerine dengeli dağıttığına dikkati çeken Büyüker, şöyle devam etti: “İnsan, ancak inanırsa zoru başarabilir. Hedefim; ülkemize yararlı, dünya çapında bir bilim insanı olmak.”