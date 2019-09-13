Birikiminizi bankaya değil, konuta yatırın

88. İzmir Enternasyonel Fuarı’nda sektörden tek firma olarak yer alan Avcılar İnşaat, İEF’ye özel, ay boyunca yüzde 15 iskontoya ek yüzde 20 indirim yaptı.

İzmir’e bugüne kadar 4 bin 165 konut ve 467 işyeri’ kazandıran Avcılar İnşaat, 2 No’lu holde ziyaretçilerle buluşuyor. Projelerini daha büyük kitlelere duyurmak için fuarın büyük fırsat olduğunu belirten Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, “Satışlarımızın yüzde 60’ını memnun müşteri aracılığı ile yapıyoruz. Bu fuarda da memnuniyeti duyup gelen geniş bir kitleyle karşılaştık. Ay boyunca fuara özel yüzde 15 iskontoya ek yüzde 20 iskonto yaptık. Vatandaş bankada duran paranın bir yıllık kazancını, konut sahibi olarak bir günde elde edebilir” dedi.

Üç yeni proje

İzmir’de doğup büyüyen bir firma olarak kente çok şey borçlu olduklarını söyleyen Avcı “Fuarda olmak görevimiz. İzmirliyi tanıyoruz, onlar için en iyisini istiyoruz. Modern yapılarla taleplerini karşılıyoruz. Doğru zamanda doğru lokasyon ve fiyatlama yapmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu. Üç yeni projeleri daha olduğunu sözlerine ekleyen Avcı, “Gaziemir’de çarşı, ofis ve konuttan oluşan bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu süreçte Çeşme’den gelen taleplere de kayıtsız kalamadık. Biri Aya Yorgi’de diğeri de Paşalimanında olmak üzere iki yeni projemiz daha olacak” dedi. Avcı, Caddebostan Projesi için de alıcıların yüzde 15+yüzde 20 iskontolu fiyat üzerinden yüzde 30’unu peşin verdikten sonra kalanı için 0,99 faiz oranıyla kredi kullanabileceğini dile getirdi.