29.10.2019 - 00:16 |
‘Birlik ve beraberliğimiz ülkemizi geleceğe taşıyacak’
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıldönümünde, bağımsızlık mücadelesindeki birlik ve beraberliğe dikkat çekti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilere minnetlerini sunan Başkan Çakın, “Bugün ve yarın da her türlü engeli sahip olduğumuz birlik beraberlik duygusuyla aşacağız. Milletimizin ve Uşaklı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” diye konuştu.
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