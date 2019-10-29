‘Birlik ve beraberliğimiz ülkemizi geleceğe taşıyacak’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilere minnetlerini sunan Başkan Çakın, “Bugün ve yarın da her türlü engeli sahip olduğumuz birlik beraberlik duygusuyla aşacağız. Milletimizin ve Uşaklı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” diye konuştu.