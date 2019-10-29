BİST99.838-0,38EURO6,370,09 USD5,730,06ALTIN275,06-1,55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Birlik ve beraberliğimiz ülkemizi geleceğe taşıyacak’
    29.10.2019 - 00:16 |

    ‘Birlik ve beraberliğimiz ülkemizi geleceğe taşıyacak’

    Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıldönümünde, bağımsızlık mücadelesindeki birlik ve beraberliğe dikkat çekti.

    ‘Birlik ve beraberliğimiz ülkemizi geleceğe taşıyacak’

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilere minnetlerini sunan Başkan Çakın, “Bugün ve yarın da her türlü engeli sahip olduğumuz birlik beraberlik duygusuyla aşacağız. Milletimizin ve Uşaklı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

    Üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandıAdana'nın merkez Seyhan ilçesinde üvey oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra dünyaevine girdiUzun süredir birlikte olan futbolcu Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci dünyaevine girdi. Çifti birçok dostu yalnız bırakmadı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

    Üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

    Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı! İşte sürpriz Doodle...

    Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı! İşte sürpriz Doodle...

    MasterChef'te ceza oyunu! Eleme adayları kimler oldu? Son bölümde haftanın takımları ve kaptanları

    MasterChef'te ceza oyunu! Eleme adayları kimler oldu? Son bölümde haftanın takımları ve kaptanları

    Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusu

    Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusu

    Sıradaki Haber