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    HaberlerEgeBirlik zamanı
    11.08.2019 - 03:11

    Birlik zamanı

    Birlik zamanı

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçe genelindeki belediye birimlerini tek tek ziyaret edip çalışanlarla bayramlaştı. Başarının formülünün birlik olmaktan geçtiğini belirten Başkan Batur, “Şimdi hareket zamanı, çalışma zamanı; sizler görevlerinizi layıkıyla yaptıkça, başarıya ulaşabiliriz. Biz proje yaparız fakat sahada canla başla çalışılmazsa, yapılanların önemi kalmaz. Herkesin yüzünün güldüğünü ve ‘Birlikte Konak’ anlayışının yavaş yavaş oturmaya başladığını görmek beni mutlu etti. Hata yapma lüksümüz yok; kenti çok iyi yöneterek, doğru işler yaparak 2023’e kilitlenmemiz lazım” diye konuştu. Bayramlaşma sırasında, kıdem tazminatının fona devredilmesi konusuna da değinen Başkan Batur, her zaman emekçinin yanında olduğunu dile getirdi.

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