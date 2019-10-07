'Birlikte başardık'

Kuşadası Belediyesi tarafından altı yıl aradan sonra düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’nın destekçileri, Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda buluştu. Plaket ve teşekkür belgelerinin sunulduğu gecede konuşan Başkan Ömer Günel, “Etkinliğin 20 gün süren hazırlık çalışmalarını anlatan kısa filmimizde, ne kadar önemli bir iş başardığımızı hep birlikte gördük. Bu dayanışma içinde çok daha büyük organizasyonlara imza atacağız. Gelecek yıllarda Altın Güvercin’i uluslararası platforma taşımayı hedefliyoruz. Bu organizasyon ile birlikte Kuşadası Altın Güvercin Sanat Vakfı da doğdu. KUSAV Kuşadası’nın kültür sanat hayatına ayrı bir soluk getirecek” diye konuştu.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise, “Başkanımız Kuşadası aşkıyla bize enerji veriyor. Yakın zaman içinde Kuşadası uluslararası fotoğrafçılara da ev sahipliği yapacak. 2020 yılı itibari ile Kuşadası 12 ay boyunca fotoğrafçılığın dünyadaki merkezlerinden biri olacak” dedi.

‘Biz bir şey yapmadık’

Sponsorlardan Fantasya Oteli Genel Müdürü Haluk Ildırı da, “Biz bir şey yapmadık. Önderliğinizde kentimizin markası olan Altın Güvercinin yeniden kanatlandırdık” dedi. Gece dünyaca ünlü jazz yorumcusu, 72 yaşındaki Hayati Kafe’nin iki saat süren sahnesiyle sona erdi.