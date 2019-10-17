Bisi Fest başlıyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından, bisiklet kullanımını özendirmek ve kent kültüründeki yerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen ‘Bisi Fest’ bugün başlıyor. Festival, 20 Ekim’e kadar Bostanlı sahilinde düzenlenecek. İzmir’in ilk bisiklet festivali olan organizasyonda, Bisikletliler Kooperatifi (BİSİKOOP) ile Akademi Karşıyaka iş birliği yapıyor. Açılış töreni, 10.00’da Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda yapılacak. www.bisifest.com