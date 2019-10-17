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    HaberlerEgeBisi Fest başlıyor
    17.10.2019 - 07:50 |

    Bisi Fest başlıyor

    Karşıyaka Belediyesi tarafından, bisiklet kullanımını özendirmek ve kent kültüründeki yerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen ‘Bisi Fest’ bugün başlıyor.

    Bisi Fest başlıyor

    Karşıyaka Belediyesi tarafından, bisiklet kullanımını özendirmek ve kent kültüründeki yerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen ‘Bisi Fest’ bugün başlıyor. Festival, 20 Ekim’e kadar Bostanlı sahilinde düzenlenecek. İzmir’in ilk bisiklet festivali olan organizasyonda, Bisikletliler Kooperatifi (BİSİKOOP) ile Akademi Karşıyaka iş birliği yapıyor. Açılış töreni, 10.00’da Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda yapılacak. www.bisifest.com

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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