Bisiklet tutkusu

15 ülkede düzenlenen 7. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Ege’de de binlerce kişiyi buluşturdu. Kadınlar, kostümleriyle ilgi odağı oldu. İşine zaman zaman bisikletle giden İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de bu sürece destek verdi.

KADIN HAKLARI VURGUSU

115 şehir ve 15 ülkede düzenlenen İzmir merkezli ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği kapsamında bir araya gelen yaklaşık binlerce kadın, süsledikleri bisikletlerle meydanları doldurdu. Kadınlar hem bisiklet kullanımını artırmak hem de kadın haklarıyla ilgili farkındalık yaratmak için pedal çevirdi; süslü giysileriyle de kentleri renklendirdi.

‘SOKAKLAR PARFÜM KOKSUN’

Her yıl ‘Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde düzenlenen bisiklet turu, Ege’nin farklı noktalarında da ilgiyle izlendi. İzmir’deki etkinliğe Kayseri’den katılan İlknur Vural, “Bu duyguyu İzmir’de yaşamak çok güzel. Otomobilsiz bir dünya hayal ediyorum. Herkes bisiklete binsin. Sokaklar parfüm koksun” diye konuştu.

Ege, harekete geçti

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında ilk kez 2013 yılında İzmir’de başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, rengârenk giysileriyle, her yaştan kadını sokağa döktü. Trafiğe kapatılan caddeler panayır yerine döndü.

16-22 Eylül günlerinde tün Avrupa’da eşzamanlı etkinliklerle kutlanan Hareketlilik Haftası, başta İzmir olmak üzere tüm Ege’yi harekete geçirdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yürüyüş ve bisiklete binme etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleşti. Haftanın finalinde kutlanan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde ise sokaklar kent sakinlerine kaldı. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında 2013 yılında İzmir’de başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği de kutlamalara renk kattı. İzmirli kadınların başlattığı etkinlik, Ege kentlerinde de 7’den 70’ye binlerce kadını sokağa döktü. Etkinlik; Muğla, Çanakkale, Marmaris, Bodrum, Datça, Nazilli ve Akhisar’da coşkuyla gerçekleşti.

Kadınlarla daha güzel

İzmir’de, ‘Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu’ sloganıyla bir araya gelen yaklaşık 2 bin kadın Konak Meydanı’nı doldurdu. Kadınlar hem bisiklet kullanımını artırmak hem de kadın hakları ile ilgili farkındalık yaratmak için, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’na kadar pedal çevirdi. Kadınlar, bisikletlerinin üzerine ‘Bisiklete bin dünya değişsin’, ‘Kadına yakıştı’, ‘Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir’, ‘Bisiklet özgürlüktür’ gibi yazılar astı. Kadınlardan bazıları etkinliğe gelin kostümüyle katılırken, bazıları sırtlarına taktıkları kanatlarla melek olmayı tercih etti.



‘38 yaşında öğrendim’

Tura katılanlardan Yasemin Unuak, “Bisiklet sürmeyi 38 yaşında öğrendim kendime bisiklet aldım ve her yerde kullanıyorum” dedi. Her sene etkinlik için farklı bir kostüm hazırlayan modacı Dilek Süslüer ise, “Her sene buradaki kalabalık daha da çoğalıyor. Bisiklete dikkat çekmek için olan bu projeyi destekliyorum. Elimden geldiğince de bisiklet kullanmaya çalışıyorum. Bugün gelin kostümüyle katıldım. Geçen yıl da Frida Kahlo kostümüyle etkinliğe katılmıştım” dedi. Etkinliğe Kayseri’den katılan İlknur Vural da, “Otomobilsiz bir dünya hayal ediyorum. Her yıl geleceğim” diye konuştu.

Otomobilsiz sokaklar





İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hareketlilik Haftası programı, ilk defa aynı gün kutlanan “Otomobilsiz Kent Günü” ve “Açık Sokaklar Günü” etkinlikleriyle sona erdi. Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı’nın kesiştiği alana spor oyunları alanı, bisiklet sergi alanı, çocuk atölyeleri alanı, yaya ve bisiklet platformu, smothie bike, bahçe oyunları alanı ve atölyeler açıldı. Alana kurulan sahnede ise zumba, ritm gösterileri ve çocuklara yönelik dans etkinlikleri gerçekleştirilirken, engelli bireylerin de katılabileceği çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çocuklarımız için

Katılımcılar, çccuklarının geleceği için bu tarz farkındalık etkinliklerinin artması gerektiğini dile getirdi, Büyükşehir’e teşekkür etti.

Otomobilsiz Kent Günü’nde; sokakların motorlu araçlar olmadan nasıl kullanıldığının hatırlatılması, toplu ulaşımın, yaya ulaşımının ve bisiklet kullanımının özendirilmesi, sokakların sahiplendirilmesi, hava ve ses kirliliğinin kontrolü, ölçümü ve ölçümlerin karşılaştırılması gibi kazanımların elde edilmesi amaçlanıyor.

Önce koşu, sonra bisiklet turu





Çiğli Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik haftasında bisiklet ve koşu etkinliklerinden oluşan spor günü düzenlendi. Ataşehir Mahallesi Koçtaş arkasında başlayan ve Çiğli merkezde sona eren yaklaşık 5 kilometrelik parkurda önce koşu gurubu ardından bisikletçiler hareket etti. Çiğli Belediye Başkanı Başkan Utku Gümrükçü de bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.

BOL BOL EĞLENDİLER





Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 100 kadın, üç kilometre pedal çevirdi. Tur sonrasında ise, müzik eşliğinde bol bol eğlendi. Etkinliğe katılan kadınlar adına konuşan Ümit Kırcalı (61), “Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımız her yere bisiklet ile gidebiliriz” dedi. l DHA

Her taraf çiçek açtı





Muğla’nın Menteşe ve Bodrum ilçelerinde, yüzlerce meydanlarda buluştu. Menteşe’de, bisikletlerini süsleyen yaklaşık 200 kişi, Sınırsızlık Meydanı’nda yola çıkıp 4 kilometre pedal çevirdi. Bodrum Belediye Meydanı’nda toplanan, saçları çiçeklerle süslü kadınlar da renkli görüntüler oluştu. l AA

‘Yurtdışında böyle etkinlik görmedim’





Yaklaşık 150 kadın, Atatürk Anıtı önünden tura başlayıp 10 kilometre pedal çevirdi. 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda bisikletlerini bırakan kadınlar çalan müzikler eşliğinde dans etti. Marmaris’te yerleşik yaşayan Polonyalı rehber Evelina Yarog, “Kadınların evde oturmamalı ve işlerine hakim olmalı. Kendi ülkemde böyle bir etkinlik yok. Çok mutlu oldum” diye konuştu. l DHA

Tugay’dan destek





Karşıyaka Belediyesi, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında, dünya kentleri ile eş zamanlı olarak ‘Otomobilsiz Kent Günü’ etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Organizasyonda katılımcılar ile birlikte pedal çeviren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “100 metrelik mesafeye bile arabayla gitme ihtiyacı duyuyoruz. Çevremiz, sağlığımız ve geleceğimiz için bu durumun değişmesi gerektiğine inanıyorum” dedi. Otomobilsiz Kent Günü için bir kısmı trafiğe kapatılan Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi’nde sabah başlayan etkinlikler, akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

ZİLLER ÇALINDI!





Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerce Çanakkaleli kadın kadın bisikletlerini süsleyip Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Kadınlar, Çanakkalenin en işlek caddelerinden; İnönü Köprüsü, Plaj Caddesi, Deniz Sokak, 100. Yıl Caddesi ve Atatürk Caddesi’nden bisikletlerin üstünde bulunan zilleri çalarak ilerledi. l DHA

Sokakları turladılar





Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Akhisar Belediyesi’nin destekleriyle ilçede ilk kez düzenlendi. Bir araya gelen yaklaşık 100 kadın, süsledikleri bisikletlerle Akhisar sokaklarını doldurdu. Gölet konser alanında hazırlanan sahnede DJ Turkuaz eşliğinde çalan müziklerle doyasıya eğlendi. Tur organizatörü Ebru Çelik, “Doğanın dengesini biz bozduk, şimdi bizim bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bisiklete binip bir katkımız olabilir diye düşündük” dedi.

Sağlığa faydalı





Nazilli Belediye Meydanı’nda toplanan kadınlar, birbirinden şık kıyafetlerini giyip, bisikletlerini çiçek ve minik dövizlerle süsleyerek daha fazla kadını bisiklet sürmeye özendirmek amacıyla pedalladılar. 15 yıldır aralıksız bisiklet bindiğini belirten 65 yaşındaki Zehra Sevil Uçan, “50 yaşından bu yana bisiklete biniyorum. Çok sağlıklı hissediyorum” dedi.