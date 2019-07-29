'Bisiklet yaşam biçimi olacak'

Bike İzmir Bisiklet Topluluğu üyeleriyle buluşan ve pedal çeviren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Beş yıl içinde İzmirliler kesintisiz bisiklet yollarına hazır olsun” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bike İzmir Bisiklet Topluluğu üyeleriyle buluşup, birlikte pedal çevirdi.

Gelişmiş ülkelerde bisikletin yaşamın ve kent ulaşımının çok önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken İduğ, şu vurguları yaptı:

“Geçmiş yıllarda Bornova’nın da bisiklet kenti olmasını hayal ederdim. Şimdi bunu gerçekleştirmek istiyorum. ‘Bisiklet Şehri Bornova’ için 2020 yılında ilçemizde bisiklet yollarının olabildiğince kesintisiz bir ulaşım aksı oluşturulmasını sağlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’le birlikte bu yola baş koyduk. 5 yıl içinde İzmirliler kesintisiz bisiklet yollarına hazır olsun.”

Doğrudan Alsancak’a

Küresel iklim değişikliğinin etkisini azaltmak amacıyla çevreci ulaşım modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Başkan İduğ, bisiklet kullanımını özendirecek kampanyalara destek vereceğini söyledi.

İduğ, “Sosyal belediyecilik hedeflerimiz doğrultusunda çocuklarımıza bisiklet hediye ederek, özendirici olacağız. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkesi bisiklet sporuna yönlendirmek bizim önceliğimiz. Bornova’da bisiklet yaşamın önemli bir parçası olacak” diye konuştu.

Topluluk Başkanı Mustafa Kemal Kara da, Bornova’dan kesintisiz Alsancak’a gidebilmeyi istediklerini söyledi.