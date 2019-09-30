Bisikleti sevdiren etkinlik

Bostanlı sahilindeki bisiklet yolunda iki kilometre pedal çevirerek okullarına ulaşan öğrencilere okul öğretmenleri ve veliler de eşlik etti. Öğrenciler, Büyükşehir yetkililerinden katılım sertifikası aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Bisiklet Yaya ve Planlama Şefi Dr. Özlem Taşkın Erten, “Son yıllarda pek çok dünya kenti hem trafik yoğunluğuna çare üretmek hem de iklim kriziyle mücadele etmek için bisiklet kullanımını desteklemeye başladı. ‘Bisiklet Kenti İzmir’ hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda en çok çocukları önemsiyoruz” dedi.