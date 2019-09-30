BİST105.1523,15EURO6,210,01USD5,67-0,05ALTIN272,62-0,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBisikleti sevdiren etkinlik
    30.09.2019 - 02:12 |

    Bisikleti sevdiren etkinlik

    Sağlıklı Kentler Birliği’nin “Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” kampanyasını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte İzmirli çocuklar okula bisikletleriyle gitti.

    Bisikleti sevdiren etkinlik

    Bostanlı sahilindeki bisiklet yolunda iki kilometre pedal çevirerek okullarına ulaşan öğrencilere okul öğretmenleri ve veliler de eşlik etti. Öğrenciler, Büyükşehir yetkililerinden katılım sertifikası aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Bisiklet Yaya ve Planlama Şefi Dr. Özlem Taşkın Erten, “Son yıllarda pek çok dünya kenti hem trafik yoğunluğuna çare üretmek hem de iklim kriziyle mücadele etmek için bisiklet kullanımını desteklemeye başladı. ‘Bisiklet Kenti İzmir’ hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda en çok çocukları önemsiyoruz” dedi.

    Düzce'de şüpheli ölümDüzce'de 12 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu.
    daha fazla video için
    İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklamaİstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin artçıları devam ediyor. İstanbul’da yaşanan depremlerle ve artçılarla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü canlı yayınında yorumlarda bulundu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

    12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

    MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

    MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Lunaparkta kan aktı! Kızının gözü önünde...

    Lunaparkta kan aktı! Kızının gözü önünde...

    Instagram nasıl dondurulur? 2019 Instagram hesap dondurma ve silme linki

    Instagram nasıl dondurulur? 2019 Instagram hesap dondurma ve silme linki

    Sıradaki Haber