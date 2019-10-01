Bit pazarı zamanda yolculuğa çıkarıyor

MUĞLA’nın Datça ilçesinde, her ayın son pazar günü kurulan bit pazarı, çocukluk ve gençlik yıllarında kullandıkları eşyalarla yeniden karşılaşıp anılarını tazelemek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Bit pazarında; bir neslin hiç görmeden büyüdüğü gaz lambaları, kömürlü ütüler, gramofon ve lambalı radyoların yanı sıra her türlü ev eşyası ve kıyafetler uygun fiyatla el değiştiriyor. - MEHMET ÇİL DHA