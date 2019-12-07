Bitez’de çalışma başladı

Bu kapsamda, Gaz Deresi ile Çakıllı Dere arasında Adliye Caddesi üzerinde kalan kısımda, 620 metrelik mesafede kutu menfez çalışmaları yapılıyor. Buraya büyük bir kanal projeleri olduğunu belirten, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şimdi imalata başlıyoruz. Bir iki ay zarfında bu bölgeyi tümüyle toparlayacağız. Bitez’i sel baskınlarından kurtaracağız ve o görüntüleri artık gündemden çıkaracağız” dedi.