08.12.2019 - 00:01 |
Bitez’de çalışma başladı
Muğla Büyükşehir ile Bodrum belediyelerinin çalışmasıyla Bitez Mahallesi Adliye Caddesi üzerinde yağmur suyu drenaj çalışmalarına başlandı.
Bu kapsamda, Gaz Deresi ile Çakıllı Dere arasında Adliye Caddesi üzerinde kalan kısımda, 620 metrelik mesafede kutu menfez çalışmaları yapılıyor. Buraya büyük bir kanal projeleri olduğunu belirten, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şimdi imalata başlıyoruz. Bir iki ay zarfında bu bölgeyi tümüyle toparlayacağız. Bitez’i sel baskınlarından kurtaracağız ve o görüntüleri artık gündemden çıkaracağız” dedi.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.