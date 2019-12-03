Bitez’e müjde

Toplantıda, Başkan Aras Bodrum’un Sel Kapanı ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını müjdeledi, kuvvetli ve sağanak yağışlarda taşkın sorunlarıyla yüz yüze kalan Bitez mahallesindeki menfez çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağını duyurdu. Bodrum Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında Bodrum’un 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi oyçokluğuyla kabul edilirken, Bodrumspor’un Futbol A.Ş. olarak tescillendiği de kamuoyuna resmen açıklandı.



Su taşkınlarının önüne geçebilmek için DSİ’yle istişare halinde olduklarını kaydeden Aras, kuvvetli yağışlarda taşkın tehdidiyle karşı karşıya kalan Bitez’de de çalışmaların kısa sürede başlayacağını belirtti.