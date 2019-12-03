04.12.2019 - 00:01 |
Bitez’e müjde
Bodrum Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, Başkan Aras Bodrum’un Sel Kapanı ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını müjdeledi, kuvvetli ve sağanak yağışlarda taşkın sorunlarıyla yüz yüze kalan Bitez mahallesindeki menfez çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağını duyurdu. Bodrum Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında Bodrum’un 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi oyçokluğuyla kabul edilirken, Bodrumspor’un Futbol A.Ş. olarak tescillendiği de kamuoyuna resmen açıklandı.
Su taşkınlarının önüne geçebilmek için DSİ’yle istişare halinde olduklarını kaydeden Aras, kuvvetli yağışlarda taşkın tehdidiyle karşı karşıya kalan Bitez’de de çalışmaların kısa sürede başlayacağını belirtti.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.