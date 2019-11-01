‘Bitmeyen kardeşlik ve hizmet aşkı’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanlarını Genel Merkez’de ağırladı. Konuşmasında, “AK Partili olmak rozeti taşımaktan ibaret değil. Hiçbir kardeşimizi eski AK Partili olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandırmayız. Davamız, kıyamete kadar ayakta kalacak. Partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek gönül seferberliği başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıyı yanyana koltuklarda oturup izleyen İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile eski başkanlar Aydın Şengül, Bülent Delican, Ömer Cihat Akay, İsmail Katmerci ve Ali Aşlık da, İzmir ve AK Parti için birlik beraberlik mesajı verdi.