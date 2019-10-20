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    HaberlerEgeBiyomühendislik harikaları
    20.10.2019 - 00:33 |

    Biyomühendislik harikaları

    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin biyomühendislik, mimarlık, inşaat, kimya, makine ve elektronik mühendisliği gibi farklı bölümlerinde görev yapan altı kadın akademisyen, 2016 yılında, Türkiye Biyotasarım Takımı isimli ortak araştırma ve proje geliştirme platformunu kurdu.

    Biyomühendislik harikaları

    Ekip, mühendislik ve mimarlık disiplinlerini birleştiren ve doğadan ilham alan projeler üretmeye başladı.

    Yolu bulan mantarlar

    Biyomühendislikte iki önemli projeye imza atan kadınlar; yeşil bina konseptine uygun, kum ve bakteriden yapı malzemesi geliştirmeye başladı. Olumlu çıktılar aldıklarını ve fon aradıklarını ifade eden ekip, “Bakteriler, çimento gibi kumu birbirine bağlayıp biyotuğla oluşturuyor” dedi.
    Akıllı Mantarlar Projesi’ni de anlatan başarılı kadınlar, “Besinlere ulaşan en kısa yolu buluyorlar. Daha önce metro ağını oluşturmada ve otoyolların güzergahlarını belirlemede kullanılmışlar. Mantarların hafıza özelliği de var. Biz en kısa yolu bulma özelliğini ele alarak çeşitli labirentleri çözdürdük. Daha sonra proje olarak TÜBİTAK’a sunduk ve İzmir’deki karayollarını buldular. Sonuç gayet başarılıydı” ifadelerini kullandı.

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