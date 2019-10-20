Biyomühendislik harikaları

Ekip, mühendislik ve mimarlık disiplinlerini birleştiren ve doğadan ilham alan projeler üretmeye başladı.



Yolu bulan mantarlar



Biyomühendislikte iki önemli projeye imza atan kadınlar; yeşil bina konseptine uygun, kum ve bakteriden yapı malzemesi geliştirmeye başladı. Olumlu çıktılar aldıklarını ve fon aradıklarını ifade eden ekip, “Bakteriler, çimento gibi kumu birbirine bağlayıp biyotuğla oluşturuyor” dedi.

Akıllı Mantarlar Projesi’ni de anlatan başarılı kadınlar, “Besinlere ulaşan en kısa yolu buluyorlar. Daha önce metro ağını oluşturmada ve otoyolların güzergahlarını belirlemede kullanılmışlar. Mantarların hafıza özelliği de var. Biz en kısa yolu bulma özelliğini ele alarak çeşitli labirentleri çözdürdük. Daha sonra proje olarak TÜBİTAK’a sunduk ve İzmir’deki karayollarını buldular. Sonuç gayet başarılıydı” ifadelerini kullandı.



