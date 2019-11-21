‘Biz proje takımıyız’

Deveciler, “Sezon sonu bir üst lige çıkılır mı, çıkılmaz mı bilemem. Ancak biz bu sene istediğimiz aşamayı sağlarsak seneye Süper Lig’deyiz. Biz bir proje takımıyız” dedi. Deveciler, geçen yılda 30 maçın 29’nu kazanan bir takım aldıklarını söyleyerek, “Arkasında belediye gücü olan takımız. Bir takımdan çok sosyal projeyiz diyebiliriz. Bizim, kentin sempatisini kazanmamız lazım. Bu sene olmadı, seneye olur. Sadece seyirci bize küsmesin. Bizim için en önemli olan şey bu” dedi