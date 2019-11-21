BİST106.785-0,69EURO6,330,31USD5,710,17ALTIN269,820,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri‘Biz proje takımıyız’
    21.11.2019 - 01:52 |

    ‘Biz proje takımıyız’

    Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Başkanı Veli Deveciler, bu sezon kazanan, mücadele eden ve üst sıraları zorlayacak bir takım kurduklarını söyledi.

    ‘Biz proje takımıyız’

    Deveciler, “Sezon sonu bir üst lige çıkılır mı, çıkılmaz mı bilemem. Ancak biz bu sene istediğimiz aşamayı sağlarsak seneye Süper Lig’deyiz. Biz bir proje takımıyız” dedi. Deveciler, geçen yılda 30 maçın 29’nu kazanan bir takım aldıklarını söyleyerek, “Arkasında belediye gücü olan takımız. Bir takımdan çok sosyal projeyiz diyebiliriz. Bizim, kentin sempatisini kazanmamız lazım. Bu sene olmadı, seneye olur. Sadece seyirci bize küsmesin. Bizim için en önemli olan şey bu” dedi

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.
    daha fazla video için
    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

    Tartışığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

    Tartışığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

    Kurşun 5. son bölümde Orhan'dan sürpriz karar! Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı...

    Kurşun 5. son bölümde Orhan'dan sürpriz karar! Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 51. son bölümde eleme potası...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 51. son bölümde eleme potası...

    Sıradaki Haber