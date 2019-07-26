‘Biz yapıyoruz yakıp yıkıyorlar’

Balıkesir Milletvekili, İnsan Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Alt Komisyon Üyesi Av. Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve milletvekilleriyle Elazığ ve Tunceli’yi ziyaret etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu’nu ziyaretinde hayırlı olsun dileklerini ileten Aydemir, yine Elazığ’da kurulan, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük İpekyolu çocuk ve gençlik çalışmaları merkezini gezdi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Aydemir, Ovacık ilçesinde PKK tarafından düzenlenen patlama sonucu şehit olan Ayaz ve Nupelda Güloğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aydemir, “Bizler, AK Parti olarak en büyük yatırımları yaparken hain terör örgütü, çocuk katili PKK ve yandaşları, bunları yakıp yıkmakla meşgul” dedi.