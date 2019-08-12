Bize söylesinler gereğini yapalım



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dört ayı aşan görev süresindeki projelerini ve kentin sorunlarına getirilen çözümleri değerlendirdi. Başkan Soyer’in beklentilerini karşılayamadığını ifade eden Dağ, “Hep yapıcı eleştiri noktasında olacağız. Olumlu işlerin hepsinde birlikte olacağız. Ama temel sorunların çözümü noktasında da adımlar bekliyoruz” dedi. Dağ, şöyle konuştu:

Çöp sorunu öncelikli

“Bundan sonraki dönem umarım böyle geçmez. Alt yapı ve kentleşme sorunları var. Bunlara yönelik çok şey göremedik. Yine sosyal belediyecilik noktasında yapılması gerekenler var. Kentin en büyük problemiyse çöp, dört aylık sürede bir adım atılmadı. Hala kanalizasyon suları ile yağmur suları aynı hattan geçiyor. Vahşi depolama meselesinin kentin gündeminden bir an önce çıkması gerekiyor.”

Bazı projeler yolda

İzmir’in Ankara’da onay bekleyen projelerine de değinen Dağ, “Arkadaşlar galiba şunu bekliyor, ‘Gönderelim bürokratlar imzalayıp geri göndersin!’ Prosedür var, bürokratın inceleme süresi var. Üzerinden çok süre geçtiyse gelin bize söyleyin, basından duymayalım. İmzalanmama durumu varsa gereğini yaparız. Büyükşehir Belediyesi bize bilgi verecek ki haberimiz olsun. Bazı projelerle ilgili normal yola girdik. Birkaç bakanlıkta yapılması gereken işler var. Eksiksiz olan projelerin onaylanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Ayrımcılık iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhur İttifakı çatısı altında seçilen belediye başkanlarına ayrımcılık yapıldığını iddia eden Dağ, “İlçe belediye başkanlarımız üvey evlat muamelesi gördüklerini söylüyor. Başkan Soyer ve bürokratların haberi olmayabilir ama köyler arasında bile ayrımcılık yapılıyormuş. Umarım bu devam etmez” dedi.

Mazeretleri kalmadı

Türkiye’nin ilk 10 şehrinden 6-7’sini artık CHP’nin yönettiğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Ellerinde büyük bir bütçe var, hizmet konusunda artık mazeretleri kalmadı. İzmir için de Hükümet üzerine düşeni yaptı, yapacaktır. Kente sayısız proje kazandırıldı. CHP için İzmir’de mazeret dönemi bitti. Ya AK Partili belediyelerin yaptıklarının daha iyisini yapacaklar ya da bir dahaki seçimde halkın önüne çıkamayacaklar” dedi.

KAMUOYUNDA TARTIŞMAM

31 Mart yerel seçimleri sonrasında İzmir’de parti içi tartışmalara değinen AK Partili Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “31 Mart’tan sonra il başkanlığı değişimi oldu. Bazı açıklamalar oldu. Parti içinde ayrı düşünceler söz konusu olabilir ama bunu kamuoyunda tartışmam. Lise yıllarından beri içinde olduğum siyasi süreç bana bunu öğretti. Bazen yapılan açıklamalar canımı acıtsa da, moralimi bozsa da biz bu ülke için siyaset yaptık” dedi.