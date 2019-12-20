20.12.2019 - 00:00 |
‘Bizi yalnız bırakmayın’
Ekol Göz Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci, Bursaspor maçı öncesi taraftara çağrı yaptı. Genç teknik patron, “İlk kez mücadele ettiğimiz ligde büyük başarılara imza atıyoruz. Ancak sezon başından beri sahamızda dolu tribünlere oynayamıyoruz. Bu çocuklar desteği sonuna kadar hak ediyor. Bu Menemen’in takımı. Eski günlerdeki gibi stadımızın tamamen dolmasını istiyoruz” diye konuştu.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.