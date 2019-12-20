‘Bizi yalnız bırakmayın’

Ekol Göz Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci, Bursaspor maçı öncesi taraftara çağrı yaptı. Genç teknik patron, “İlk kez mücadele ettiğimiz ligde büyük başarılara imza atıyoruz. Ancak sezon başından beri sahamızda dolu tribünlere oynayamıyoruz. Bu çocuklar desteği sonuna kadar hak ediyor. Bu Menemen’in takımı. Eski günlerdeki gibi stadımızın tamamen dolmasını istiyoruz” diye konuştu.