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    HaberlerEge Haberleri Bizimizmir’in yeni sayısı raflarda
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    17.12.2019 - 00:02 |

    Bizimizmir’in yeni sayısı raflarda

    Bizimizmir’in yeni sayısı raflarda

    İzmirli gazeteci Mehmet Kurt’un imtiyaz sahibi olduğu Bizimizmir Magazin dergisinin Aralık sayısı kitapmarketlerde yerini aldı. Derginin bu ayki kapağını piyanist Gülsin Onay’ın fotoğrafı süslüyor. Bizimizmir Magazin’de özel röportajlar yaptıklarını belirten Kurt, “Sergiler, özel davetler, düğünler, kutlama geceleri ve daha birçok etkinliğin yer aldığı dergimizde sağlık açısından ihtiyaç duyulacak bilgiler de bulunuyor” diye konuştu.

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