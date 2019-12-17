17.12.2019 - 00:02 |
Bizimizmir’in yeni sayısı raflarda
İzmirli gazeteci Mehmet Kurt’un imtiyaz sahibi olduğu Bizimizmir Magazin dergisinin Aralık sayısı kitapmarketlerde yerini aldı. Derginin bu ayki kapağını piyanist Gülsin Onay’ın fotoğrafı süslüyor. Bizimizmir Magazin’de özel röportajlar yaptıklarını belirten Kurt, “Sergiler, özel davetler, düğünler, kutlama geceleri ve daha birçok etkinliğin yer aldığı dergimizde sağlık açısından ihtiyaç duyulacak bilgiler de bulunuyor” diye konuştu.
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.