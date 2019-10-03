‘Bocce’ sürprizi

Huzurevi sakinlerinin fiziksel sağlığını koruması amacıyla iki yıl önce oluşturulan takım, yeni sahalarında ilk atış denemelerini yaptı. Tüm yaşlıların gününü kutlayan İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, “Geçmişimizle geleceğimiz arasındaki en önemli köprü, büyüklerimizdir” dedi. l DHA