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    HaberlerEge‘Bocce’ sürprizi
    03.10.2019 - 02:10 |

    ‘Bocce’ sürprizi

    İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri için demir bilyelerle oynanan ‘Bocce’ sporu için saha açıldı.

    ‘Bocce’ sürprizi

    Huzurevi sakinlerinin fiziksel sağlığını koruması amacıyla iki yıl önce oluşturulan takım, yeni sahalarında ilk atış denemelerini yaptı. Tüm yaşlıların gününü kutlayan İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, “Geçmişimizle geleceğimiz arasındaki en önemli köprü, büyüklerimizdir” dedi. l DHA

    Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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