Boccia, yaşama bağlıyor

Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde ‘boccia’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Boccia Milli Takım Antrenörü Nihat Yılmaz da konuk oldu. Boccia sporunun engellilere hem fiziksel hem de psikolojik açıdan önemli faydalar sağladığını belirten Yılmaz, “Boccia, en ağır engellilerin bile oynayabildikleri paralimpik bir spor; Engelli Olimpiyatları’nda yer alıyor. Tıbbi destekle beraber işin teknik boyutunu ve onların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz. Zoru başarmayı öğretiyoruz. Sizinle, benimle rekabet edebiliyorlar” dedi. Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berrin Durmaz da, “Hocamız bizi kırmayıp geldi. Boccia Milli Takım kampı 30 yıl sonra burada yapıldı. Bu sporun en büyük özelliği engelli bireylerin motor becerilerini ve kendine güvenlerini iyileştirmesi, sosyalleşme imkânı sunması” diye konuştu.