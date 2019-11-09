Bodrum, bölgeyi ayakta tutuyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yönetiminde yapılan kasım ayı olağan meclis toplantısında sekiz gündem maddesi ve bir önerge görüşüldü. İlk olarak Bodrum’un 2020 yılı evsel katı atık tarifesiyle ilgili bilgi verildi. Yeni tarifenin 2020 itibariyle geçerli olacağı belirtildi. Gündem dışı bir diğer önemli konu da Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum Limanı’nda başlatılan proje oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan Ceyhun Gümüşsoy, Bodrum Limanında yapılacak altyapı ve döşeme çalışmalarının proje sürecine ilişkin bir sunum yaptı. Sunumun ardından yeni Liman düzenlemesinde kullanılması düşünülen mermer zemin kaplaması ile ilgili olarak konuşan Gümüşsoy, zeminin mermer olması hususunun Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı olduğunu belirtti.

Başkan Aras, vatandaş ve bölge esnafından gelen talepler doğrultusunda konunun takipçisi olacaklarını, gerekirse kurula yeni bir başvuru yapıp ortak akılda buluşmak için titizlikle çalışacakların söyledi.

Ardından Londra’da katıldığı turizm fuarıyla ilgili izlenimlerini paylaşan Başkan Aras, “Bodrum’un en büyük pazarı İngiltere ancak bu pazarda çok düşük ölçekli temsil ediliyoruz. İngilizler Bodrum’a kış aylarında da gelmek istiyor ancak ulaşım yok. Şimdi bunun üzerine çalışmaya başlayacağız. Şu anda dış hatlar terminalimiz kapalı. Böyle bir ortamda kış turizminden bahsedilemez” dedi.

2023 Stratejik Planı

Hükümetin açıkladığı 2023 Turizm Stratejik Planı’nı da değerlendiren Başkan Aras, şöyle devam etti:

“Bodrum turizmi bölgemizin can damarıdır; tarıma bakar, denizciliğe bakar, inşaata bakar. Ancak planda Bodrum’un ve hatta Muğla’nın ismi geçmiyor. Sadece Bodrum-Milas Havalimanı işaretlenmiş. Neden Bodrum dışlanıyor? Bodrum için bağımsız bir stratejik plan yapmamız gerekebilir. Torba ve Yalıçiftlik ise turizm alanı ilan edildi.Güvercinlik’ten Torba’ya kadar, kıyı kenar çizgisinde yer alan oteller bölgesinde, yine turizm tahsisinin önü açıldı. Bu da demektir ki o yol üzerinde, mevcut otellere yeni oteller eklenecek ve yaklaşık 200 ile 400 metre de içeri girecek. Yani o yolun sağındaki yeşil alanların tehdit edilmesi anlamına gelmektedir.

Biz bu konuda gereken itirazı yaptık. Tabi ki otel yapılacak, yatırım yapılacak ancak Bodrum’un kültürüne, doğasına, insanına saygılı işler istiyoruz. Yalıkavak Küdür Yarımadası hassas bölge ilan edilecek. Orayı mera haliyle koruyabilirsek, kültürel ve tabiat varlıklarıyla gelecek nesillere aktarabiliriz.”