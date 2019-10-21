21.10.2019 - 00:59 |
Bodrum Cup’ta heyecan başlıyor
The Bodrum Cup, bugün Kampana Töreni’yle görkemli bir başlangıç yapıyor.
Yarın başlayacak yarışlar, 26 Ekim’e kadar devam edecek ve denizcilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Nefes kesen yarışların yanı sıra birçok etkinlik de yelken tutkunlarını bekliyor olacak. The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit ve Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan’ın katılacağı Kampana Töreni, yarışlar kadar unutulmaz etkinliklerin de başlangıcı anlamına geliyor.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.