Bodrum Cup’ta heyecan başlıyor

Yarın başlayacak yarışlar, 26 Ekim’e kadar devam edecek ve denizcilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Nefes kesen yarışların yanı sıra birçok etkinlik de yelken tutkunlarını bekliyor olacak. The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit ve Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan’ın katılacağı Kampana Töreni, yarışlar kadar unutulmaz etkinliklerin de başlangıcı anlamına geliyor.