29.10.2019 - 00:06 |
Bodrum Cup’ta muhteşem final
American Hospital The Bodrum Cup’ta bu yılın genel birincisi HIZIR 1 oldu. Ekip, İlhan Koman’ın ‘Sonsuz Sütun’ adlı eserinden esinlenerek oluşturulan ödülü aldı. Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Etkinlik deniz festivaline dönüştü” dedi. Finalde Ajda Pekkan şarkılarıyla coşturdu.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.