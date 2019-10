Bodrum Cup’ta rota Kissebükü

31. yılını büyük bir coşkuyla kutlayan Akdeniz’in en büyük yat yarışı The Bodrum Cup, ikinci yarışı olan Anadolu Sigorta Etabı’na başlıyor. Yüzlerce yatın BodrumBodrum rotasından oluşan Amerikan Hastanesi “İz Bırakanlar: Yusuf Çolak, Murat Dedeman, Ria Van Den Brink” Etabı’nda birincilik ödülünü ALICE kazandı. Öte yandan American Hospital The Bodrum Cup’ın yarışlarında yelkenler, Kissebükü’ne doğru açıldı.



16 mil sürecek



21 Ekim’de açılış töreni yapılan yarışlara The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit, Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon katılmıştı. Öte yandan start alan Anadolu Sigorta Etabı, 16 mil uzunluğundaki BodrumKissebükü rotası arasında gerçekleşecek.



‘Binlerce yıllık değerleri günümüze taşıyoruz’



Kampana çalma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı, “Yarışçı olarak katıldığım The Bodrum Cup’ın bu sefer sponsorlardan biri olduk. The Bodrum Cup, Bodrum Belediyesi’nin sponsoru olduğu en değerli organizasyon. The Bodrum Cup’ı gittiğimiz her yerde gururla tanıtıyoruz. Çünkü The Bodrum Cup, Bodrum’un binlerce yıllık değerlerini günümüze taşıyor. Kültürümüzü ilerleyen nesillere bugün organizasyonda yer alan gençler taşıyor. The Bodrum Cup bizi gururlandırıyor. Bodrum; tarihi, kültürü, coğrafyası, insanı ve diğer her şeyiyle o kadar değerli ki, sadece dünya insanlarını Bodrum’a getirip Bodrum bu dememiz, tanıtmamız için yeterli oluyor.”