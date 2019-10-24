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    HaberlerEgeBodrum Cup’ta rota Kissebükü
    24.10.2019 - 01:27 | | Milliyet

    Bodrum Cup’ta rota Kissebükü

    Amerikan Hastanesi’nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğuyla bu sene 31. yılını kutlayan The Bodrum Cup, Bodrum Kissebükü rotasında gerçekleşen Anadolu Sigorta Etabı’yla devam ediyor

    Bodrum Cup’ta rota Kissebükü

    31. yılını büyük bir coşkuyla kutlayan Akdeniz’in en büyük yat yarışı The Bodrum Cup, ikinci yarışı olan Anadolu Sigorta Etabı’na başlıyor. Yüzlerce yatın BodrumBodrum rotasından oluşan Amerikan Hastanesi “İz Bırakanlar: Yusuf Çolak, Murat Dedeman, Ria Van Den Brink” Etabı’nda birincilik ödülünü ALICE kazandı. Öte yandan American Hospital The Bodrum Cup’ın yarışlarında yelkenler, Kissebükü’ne doğru açıldı.

    16 mil sürecek

    21 Ekim’de açılış töreni yapılan yarışlara The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit, Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon katılmıştı. Öte yandan start alan Anadolu Sigorta Etabı, 16 mil uzunluğundaki BodrumKissebükü rotası arasında gerçekleşecek.

    ‘Binlerce yıllık değerleri günümüze taşıyoruz’

    Kampana çalma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı, “Yarışçı olarak katıldığım The Bodrum Cup’ın bu sefer sponsorlardan biri olduk. The Bodrum Cup, Bodrum Belediyesi’nin sponsoru olduğu en değerli organizasyon. The Bodrum Cup’ı gittiğimiz her yerde gururla tanıtıyoruz. Çünkü The Bodrum Cup, Bodrum’un binlerce yıllık değerlerini günümüze taşıyor. Kültürümüzü ilerleyen nesillere bugün organizasyonda yer alan gençler taşıyor. The Bodrum Cup bizi gururlandırıyor. Bodrum; tarihi, kültürü, coğrafyası, insanı ve diğer her şeyiyle o kadar değerli ki, sadece dünya insanlarını Bodrum’a getirip Bodrum bu dememiz, tanıtmamız için yeterli oluyor.”

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