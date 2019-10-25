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    HaberlerEgeBodrum Cup’ta sevgi çemberi rekoru
    25.10.2019 - 07:50 |

    Bodrum Cup’ta sevgi çemberi rekoru

    American Hospital The Bodrum Cup, ses getiren etkinliklerine dünyanın en büyük sevgi çemberiyle devam etti.

    Bodrum Cup’ta sevgi çemberi rekoru

    American Hospital The Bodrum Cup, ses getiren etkinliklerine dünyanın en büyük sevgi çemberiyle devam etti. Kissebükü Koyu’nda teknelerin su üzerinde buluşmasıyla dünyanın en büyük sevgi çemberi tüm dünyaya sunuldu.

    ‘Sahip çıkmalıyız’

    Anadolu Sigorta Etabı’nın kazananı da yüzlerce yat arasından HIZIR 1 oldu. The Bodrum Cup bu sevgi çemberi sayesinde tarihi güzeliğiyle öne çıkan Kissebükü Koyu’na dikkat çekti. Evrensel dilde sonsuz sevgiyi simgeleyen bu çemberle doğayı korumanın ve insanla doğa birlikteliğinin gücü vurgulandı. Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “The Bodrum Cup olarak bölgenin tarihsel ve doğal güzelliklerine de sahip çıkmak önemli bir geleneğimiz ve sorumluluğumuz. Hem Bodrum’daki hem de Türkiye’deki tüm doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla Kissebükü Koyu’nda buluştuk ve dünyanın en büyük sevgi çemberini yaptık” dedi.

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