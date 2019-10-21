Bodrum korunacak

Sakinliğini kaybeden ilçeyi eski günlerine kavuşturacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İstanbul’u buraya getirmeye çalışırsanız, size vereceğimiz bir şey kalmaz” dedi.

Kamu, STK ve özel sektör yöneticileri tarafından kurulan Ortak İdealler Derneği (Common Purpose) Türkiye grubu, bu yılki buluşmasını Bodrum’da yaptı. Açılış konuşmasını yapan derneğin Türkiye Genel Müdürü Ayşegül Yücel Gürerk ise, toplumsal projelerde farklı sektörlerden yöneticiler ile birlikte çalışarak sinerji yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ilçenin özünü korumak için yaptıkları çalışmaları anlattı, “Doğası ve kültürü yozlaştırılan Bodrum’u tedaviye aldık” dedi.

‘Gelen, saygı duysun’

Bodrum’un bir cazibe merkezi olduğunu ve art niyetli birçok insanın bu güzel coğrafyadan faydalanmak istediğini ifade eden Aras, “90’lı yıllardan sonra başlayan bozulma 2000’li yıllarda daha da hızlandı. Kıyılar, tepeler, dere yatakları vahşice betonlaştı ve kimse buna dur demedi. İstanbul’u Bodrum’a getirmeye çalışırsanız, size vereceği bir şey kalmaz. Bodrum’da yüksek duvarlı, tel örgülü, elektronik güvenlikli siteler yer almaya başladı. Bodrum normalde böyle bir kent değildi. Bodrum kendi öz kültürü, doğası, turizm potansiyeli ile kendine yetiyordu” dedi.

Yapılaşmayı yavaşlattıktan sonra tedavi süreci başlatacaklarını dile getiren Aras, “Bodrum’a gelenlerin buranın sakinliğine alışması gerekiyor. Bodrum’a gelen insan buranın doğasına, tarihine, kültürüne, çevresine, denizine, insanına saygı göstersin biz bunu istiyoruz” ifadelerini kullandı.