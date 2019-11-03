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    HaberlerEgeBodrum mavisi kahvehanelerde
    03.11.2019 - 02:08 |

    Bodrum mavisi kahvehanelerde

    İlçenin dokusuna, özüne, kültürüne ve çevresine yakışır projelerini aralıksız sürdüren Bodrum Belediyesi, son olarak kahvehanelere çivit mavisi ahşap sandalye dağıtmaya başladı.

    Bodrum mavisi kahvehanelerde

    Mavi ahşap sandalyeler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı ve en az 20 yıldır kahvehane olarak faaliyet gösteren işletmelerdeki plastik, metal, değişik renk ve modellerdeki sandalyelerin yerini aldı. Kentin otantik dokusuna yeniden kavuşmasını sağlamak amacıyla projeler hazırlatan Başkan Ahmet Aras, “Kentler, kültürüyle yaşar ve ayakta kalır. Bodrum her ne kadar turizm kenti olarak gelişimini sürdürse de ilçeye değer katan unsurları asla unutturmayacağız. Geleneksel dokumuzu yansıtan mimarimize, Bodrum mavimize sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

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