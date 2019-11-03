Bodrum mavisi kahvehanelerde

Mavi ahşap sandalyeler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı ve en az 20 yıldır kahvehane olarak faaliyet gösteren işletmelerdeki plastik, metal, değişik renk ve modellerdeki sandalyelerin yerini aldı. Kentin otantik dokusuna yeniden kavuşmasını sağlamak amacıyla projeler hazırlatan Başkan Ahmet Aras, “Kentler, kültürüyle yaşar ve ayakta kalır. Bodrum her ne kadar turizm kenti olarak gelişimini sürdürse de ilçeye değer katan unsurları asla unutturmayacağız. Geleneksel dokumuzu yansıtan mimarimize, Bodrum mavimize sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.