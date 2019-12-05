‘Bodrum özüne geri dönüyor’

Bodrum Belediyesi, Bodrum 1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. ‘Bodrum Özüne Dönüyor’ sloganıyla gerçekleşen çalıştayın ilk gününde, tarım-turizm entegrasyonu ve tarım ekonomisinin geleceğine dair konuşuldu. Etkinliğe katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür eden Başkan Ahmet Aras, Bodrum’un turizmle özdeşleştiğini ancak aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu belirtti.

‘Tarım kenti olacak’

Aras, “Çocukluğumda Bodrum bir tarım kentiydi. Büyüklerimiz denizcilikle, süngercilikle, balıkçılıkla uğraşırdı. Turizmle birlikte insanlar tarımdan koptu. Oysa en gelişmiş ülkeler bile tarımdan kopmuyor. Yanlış politikalar, bugün insanları topraktan kopararak tamamen tüketim sektörüne yönlendirdi” diye konuştu.

Bodrum’un tarım kültürüyle yoğrulmuş insanların kenti olduğunu vurgulayan Aras, “Dağlarımızda yaban mersininden tutun kekiğine nanesine kadar binbir çeşit ot vardı. Hipokrat bu topraklarda tıbbın babası oldu. Biz de bu değerleri yaşatmak, geliştirmek için çalışacağız” dedi.