Bodrum'a 28 maddelik yol haritası

1.Tarımsal Kalkınma Çalıştayı’na ev sahipliği yapan Bodrum’da 28 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı. Kırsal turizm için yeni imar düzenlemeleri yapılacak, ilçe tarımda da öne çıkacak. Başkan Aras, “Bodrum kazanacak” dedi.

Bodrum Belediyesi’nce, turizm kenti Bodrum’da kırsal kalkınmayı sağlamak ve tarım-turizm bütünleşmesini yaşama geçirebilmek’amacıyla akademisyen, STK ve kamu kurum temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen 1. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Bodrum’da kadın üreticilerinin desteklenmesi ve yerel işletmelerin kooperatif çatısı altında birleştirilmesi ile ekolojik turizm konusunda atılacak adımlara dikkat çekildi; arıcılık, tıbbi aromatik bitkiler ve Karaova’da yetiştirilen ürünlerin üretim, satış, pazarlama ve tanıtımı konusunda Belediye’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek çalışmalar sıralandı.

Bildirgeyi, Mumcular’daki etkinlikle duyuran Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şu anda Bodrum’da tarım yapılabilecek binlerce dönüm boş arazilerin olduğunun altını çizen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Topraktan uzaklaştık. Potansiyel envanterimizi ortaya çıkarıp hepsini işlemeye çalışacağız. Bölgemize, katma değeri yüksek ürün üretmek konusunda yeni çalışmalar planlayacağız. Bütün tarımsal üretimler ve ürünlerle ilgili üreticilere sertifikalı ürünler üretmeleri için eğitimler vereceğiz. Sertifikalı, coğrafi işaretli ürün yapacağız” diye konuştu.

‘Markalaşma önemli’

28 maddeden oluşan, çalıştayın sonuç bildirgesinden önemli başlıklar şöyle: İçinde, kadın üretiminin desteklenmesiyle ilgili yerel küçük işletmelerin olacağı Tarımsal Üretim Kooperatifi (Kırsal Kalkınma Kooperatifi) kurulacak. Ekolojik ve kırsal turizm çalışmaları yapılacak. Arıcılık ve arı yetiştirme merkezi kurulacak. Tıbbi aromatik bitkilerin üretimi desteklenecek.

Üniversite öğrencilerinin desteğiyle, sosyal medya üzerinden Bodrum markalı ürünlerin pazarlanması için çalışmalar yapılacak. Üretim merkezlerine ve ürünlere eko üretim güvencesiyle Yeşil Bayrak sertifikası verilecek.