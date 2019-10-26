Bodrum’a yeni cennet

Bodrum’un en büyük yeşil alanlarından biri olarak tasarlanan parkın açılış etkinliklerine herkesi davet eden Başkan Ahmet Aras, “Toplam 20 bin metrekarelik bir arazi üzerine konuşlanan Umurça Parkı, bisiklet eğitim parkuru, yürüyüş yolları, spor alanları, dinlence, etkinlik ve eğlence noktaları ile saat 13.00’te kapılarını açıyor. Çocuklar için ise kum ve çim oyun alanları, kafeterya, kütüphane, eğitim serası, masa tenisi, satranç masaları, Bodrum Yarımadası’nın üç bin yıllık geçmişi yansıtan Tarih Duvarı, arkeopark alanı ve macera parkuru bulunuyor” dedi.

Parkta ayrıca 8 bin kişilk etkinlik alanı, Braille ve işaret dili alfabeli bilgilendirme panoları, çok amaçlı salon yer alıyor, ücretsiz internet sağlanıyor.