Rus, Alman ve İngilizlerin yoğunlukta olduğu dünyanın birçok ülkesinden vatandaş katıldı. Yılbaşı kokteyline katılanlar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Programda konuşan Başkan Ahmet Aras, yabancıların bütün problemlerine, sorunlarına çözüm bulacak Bodrum Belediyesi Yabancılar Birimi’nin kurulduğunu müjdeledi. Bodrum’un önemli bir kültürü olduğunu ifade eden Başkan Aras, “Hepinizi bizlerden biri olarak görüyoruz. Hiçbir zaman din dil ırk mezhep ayrımı yapmadan bakıyoruz. Biz sosyal demokrasinin yereldeki temsilcileriyiz. Türkiye’nin de kurtuluşunu sosyal demokraside görüyoruz” dedi.