BİST 113.6840,03EURO6,661,05USD5,960,45ALTIN289,470,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bodrum’da çok renk çok ses
    ABONE OL
    29.12.2019 - 00:02 |

    Bodrum’da çok renk çok ses

    Bodrum Belediyesi, kentte yerleşik yaşayan uluslararası topluma yönelik yılbaşı kokteyli düzenledi.

    Bodrum’da çok renk çok ses

    Rus, Alman ve İngilizlerin yoğunlukta olduğu dünyanın birçok ülkesinden vatandaş katıldı. Yılbaşı kokteyline katılanlar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Programda konuşan Başkan Ahmet Aras, yabancıların bütün problemlerine, sorunlarına çözüm bulacak Bodrum Belediyesi Yabancılar Birimi’nin kurulduğunu müjdeledi. Bodrum’un önemli bir kültürü olduğunu ifade eden Başkan Aras, “Hepinizi bizlerden biri olarak görüyoruz. Hiçbir zaman din dil ırk mezhep ayrımı yapmadan bakıyoruz. Biz sosyal demokrasinin yereldeki temsilcileriyiz. Türkiye’nin de kurtuluşunu sosyal demokraside görüyoruz” dedi.

    Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
    daha fazla video için
    Naz Mila'nın dansı sosyal medyayı salladı!Katıldığı evlilik programıyla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila, dün akşam gittiği gece kulübünde göğüslerini sallayarak dans etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef'te finale kim kaldı? İşte finalistler...

    Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef'te finale kim kaldı? İşte finalistler...

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

    177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

    Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

    Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

    Sıradaki Haber