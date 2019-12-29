29.12.2019 - 00:02 |
Bodrum’da çok renk çok ses
Bodrum Belediyesi, kentte yerleşik yaşayan uluslararası topluma yönelik yılbaşı kokteyli düzenledi.
Rus, Alman ve İngilizlerin yoğunlukta olduğu dünyanın birçok ülkesinden vatandaş katıldı. Yılbaşı kokteyline katılanlar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Programda konuşan Başkan Ahmet Aras, yabancıların bütün problemlerine, sorunlarına çözüm bulacak Bodrum Belediyesi Yabancılar Birimi’nin kurulduğunu müjdeledi. Bodrum’un önemli bir kültürü olduğunu ifade eden Başkan Aras, “Hepinizi bizlerden biri olarak görüyoruz. Hiçbir zaman din dil ırk mezhep ayrımı yapmadan bakıyoruz. Biz sosyal demokrasinin yereldeki temsilcileriyiz. Türkiye’nin de kurtuluşunu sosyal demokraside görüyoruz” dedi.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.