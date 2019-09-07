Bodrum'da denetim sevinci!

İşletmeciler, Bodrum’un bu imajının artık silinmesi gerektiğini, uygun fiyatta restoranların çoğunlukta olduğunu, az sayıdaki fahiş fiyat uygulayan yerler için bu denetimlerin olmasını desteklediklerini söyledi. Vatandaşlar da en azından daha uygun fiyata tatil yapacakları için mutlu olduklarını ifade etti. Restoran işletmecisi Cihan Ezer, kendilerinin de lahmacun satışı yaptığını, ancak fiyatın uygun olduğunu belirtti, “Denetimi destekliyorum, en azından vatandaşımız uygun fiyattan yemek yiyip tatilini yapabilir” dedi. İşletmecilerden Yasemin Şirin de, “Denetimler çok iyi. Ancak bazı restoranlar çift fiyat uyguluyor. Yabancıya ayrı, Türke ayrı” diye konuştu. Tatil için Bodrum’a gelen vatandaşlardan Huriye Sarıkaya da, “Ben bu yıl fiyatları yüksek buldum” dedi. MALİYE ekiplerinin başta Bodrum olmak üzere turizm bölgelerindeki işletmeleri fahiş fiyat denetimine alması, hem işletmecileri hem de vatandaşları memnun etti. İşletmeciler, Bodrum’un bu imajının artık silinmesi gerektiğini, uygun fiyatta restoranların çoğunlukta olduğunu, az sayıdaki fahiş fiyat uygulayan yerler için bu denetimlerin olmasını desteklediklerini söyledi. Vatandaşlar da en azından daha uygun fiyata tatil yapacakları için mutlu olduklarını ifade etti. Restoran işletmecisi Cihan Ezer, kendilerinin de lahmacun satışı yaptığını, ancak fiyatın uygun olduğunu belirtti, “Denetimi destekliyorum, en azından vatandaşımız uygun fiyattan yemek yiyip tatilini yapabilir” dedi. İşletmecilerden Yasemin Şirin de, “Denetimler çok iyi. Ancak bazı restoranlar çift fiyat uyguluyor. Yabancıya ayrı, Türke ayrı” diye konuştu. Tatil için Bodrum’a gelen vatandaşlardan Huriye Sarıkaya da, “Ben bu yıl fiyatları yüksek buldum” dedi. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Karaova-Der’in düzenlediği 5. Karaova Bağbozumu Şenliği de dün kortejle başladı. Şenlik, 8 Eylül’e kadar gündüz ve gece etkinlikleriyle Bodrum’a renk katacak.