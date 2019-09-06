Bodrum’da eğlence yerlerine ‘ses’ ayarı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gürültü kirliliği ve yüksek ses sorununu eğlence mekanı sahipleriyle birlikte çözeceklerini ifade etti, “Müzik-eğlence bölgeleri belirlenecek. Bunlar kendi içinde ayrılacak” dedi.

Yaz sezonu boyunca eğlence mekanlarından yükselen ses ve gürültü kirliliği şikayetlerine müdahale etmeye çalışan Bodrum Belediyesi, sorunun çözümü için hareke geçti.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, eğlence mekanlarının sahipleri ve işletmecileriyle bir araya geldi, sezonu değerlendirdi.

Kendisinin de 6 yıl boyunca turizm sektöründe olduğunu kaydeden Başkan Aras, “Ses kirliliği ve bu konudaki şikayetler yakından bildiğim konular olduğu için yaşanan sıkıntılara yabancı değilim. Yıllardır kangren halinde olan, işletmecileri de çok zor durumda bırakan, halkla karşı karşıya getirerek toplumsal barışı da tehlikeye sokan sorunları çözmek için bir araya geldik. Yeni sezon için önümüzde 8 ay var. Bu 8 ay boyunca konuşacağız, tartışacağız ve bir doğruda buluşacağız” dedi.

Başkan Aras, yarımada genelinde ‘müzik-eğlence’ bölgelerinin tek tek belirleneceğini ve bunların da kendi içinde A,B,C bölgelerine ayrılacağını açıkladı. Bodrum’un en popüler yerlerinden biri olan Barlar Sokağı’nın yeniden eski kaliteli günlerine dönmesini istediklerini belirten Başkan Aras, “Barlar Sokağı’nı yeniden canlandıralım. Bu konuda bütün desteği, teşviği verelim. Bazı bölgelerde ise hiç yüksek ses olmasın. Bunların başında Gümüşlük geliyor. Bütün bunlara, hep birlikte oturup karar vereceğiz” diye konuştu.

Bölgeler belirlenecek

Bodrum’da her konuda kalitenin artırılması gerektiğine dikkat çeken Aras, yönetmeliklerle tabela kirliliği, sıfır işgaliye ve vitrin düzenlemeleri gibi konularda standardizasyon getireceklerini vurguladı, “Bodrum’da müzik, çöp, işgaliye, altyapı, zabıta uygulamaları, belediye personeli konusunda kalite problemi var. Bunların hepsini düzelterek, Avrupalı turisti yeniden kazanacağız” ifadesini kullandı.