Bodrum’da, Hikmet tamam

Gümbet Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yönetici Hüseyin Gözütok katıldı. 29 yaşındaki savunmacı yeşil beyazlı formayı giyeceği günü iple çektiğini belirterek, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyledi. Futbola başladığı Manisaspor’da profesyonel olan Hikmet, daha sonra Ekol Göz Menemenspor, Altınordu, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor ve Uşakspor’da da top koşturdu. Bodrumspor’da Şaban, Emrecan ve Seyih Ahmet’le yollar ayrılmıştı.