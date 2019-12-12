Bodrum’da müzikal gecesi

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve sanatçılarından Aytül Büyüksaraç ve Oğuz Çimen ile İzmir Devlet Konservatuvarı Piyano öğretim görevlisi Demet Eytemiz’in solist olarak katılacağı konser sırasında Ahmet Şener de projeksiyon gösterisi sunacak. Kemanda Zeynep Simge Eytemiz, Klarinette Atıf Peynirci, Bas da Suudi Kunduz, Davul da Mehmet Kızılateş yer alacak. Ayrıca Altan Kılınç, İpek İbrahimoğlu ve Melodi Sıcakyüz Olataş’tan oluşan bale gurubu da programda gösteriler sunacak. Konserin biletleri İmge Kitabevi’nden alınabilir.