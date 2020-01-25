25.01.2020 - 03:49 |
Bodrum’da öğrenciler kendilerini keşfediyor
Sabancı Üniversitesi’nin 14 gönüllü öğrencisinin katılımıyla yürütülen Kendini Keşfet Projesi, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle 18-25 Ocak günleri arasında Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu’nda başladı.
Bu sömestr tatilinde Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu 5,6,7 ve 8’inci sınıf öğrencileriyle buluşan gönüllü üniversiteliler, yaratıcı dramadan, sanatsal becerilere, bilişim etiğinden, kültürel etkileşime, çocuk hakları gibi pek çok konuda, çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak aktiviteler düzenledi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ile Belediye Meclis Üyesi Kemal Özyurt, projeyi izlemek ve gönüllülerle sohbet etmek amacıyla okulu ziyaret etti, istekleri dinledi. Pek çok minik belediyeden bisiklet yolu ve Umurça Parkı gibi çok işlevsel parklar talep etti, bazıları da buz pateni ve kayak sahası isteklerini dile getirdi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.