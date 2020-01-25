Bodrum’da öğrenciler kendilerini keşfediyor

Bu sömestr tatilinde Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu 5,6,7 ve 8’inci sınıf öğrencileriyle buluşan gönüllü üniversiteliler, yaratıcı dramadan, sanatsal becerilere, bilişim etiğinden, kültürel etkileşime, çocuk hakları gibi pek çok konuda, çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak aktiviteler düzenledi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ile Belediye Meclis Üyesi Kemal Özyurt, projeyi izlemek ve gönüllülerle sohbet etmek amacıyla okulu ziyaret etti, istekleri dinledi. Pek çok minik belediyeden bisiklet yolu ve Umurça Parkı gibi çok işlevsel parklar talep etti, bazıları da buz pateni ve kayak sahası isteklerini dile getirdi.