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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’da öğrenciler kendilerini keşfediyor
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    25.01.2020 - 03:49 |

    Bodrum’da öğrenciler kendilerini keşfediyor

    Sabancı Üniversitesi’nin 14 gönüllü öğrencisinin katılımıyla yürütülen Kendini Keşfet Projesi, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle 18-25 Ocak günleri arasında Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu’nda başladı.

    Bodrum’da öğrenciler kendilerini keşfediyor

    Bu sömestr tatilinde Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu 5,6,7 ve 8’inci sınıf öğrencileriyle buluşan gönüllü üniversiteliler, yaratıcı dramadan, sanatsal becerilere, bilişim etiğinden, kültürel etkileşime, çocuk hakları gibi pek çok konuda, çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak aktiviteler düzenledi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ile Belediye Meclis Üyesi Kemal Özyurt, projeyi izlemek ve gönüllülerle sohbet etmek amacıyla okulu ziyaret etti, istekleri dinledi. Pek çok minik belediyeden bisiklet yolu ve Umurça Parkı gibi çok işlevsel parklar talep etti, bazıları da buz pateni ve kayak sahası isteklerini dile getirdi.

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