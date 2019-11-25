Bodrum’da tarih canlanıyor

Bodrum Belediyesi, tescilli tarihi yapıları restore edip yaşama döndürmek için hazırlıklarını tamamlandı. Hibe kaynaklarla hazırlanan projelerden Gerenkuyu mevkiinde yer alan tescilli tarihi yapı ile Sandıma mevkiinde yer alan tescilli sarnıç restorasyon projeleri 2020 yılında başlayacak.

Gerenkuyu mevkiindeki yapı için 553 bin lira, Sandıma mevkiindeki sarnıç için ise 161 bin lira hibe aldıklarını belirten Başkan Ahmet Aras, “İki proje dışında Osmanlı Devleti’nin 116’ncı Şeyhülislamı Ömer Lütfü Efendi tarafından yaptırıldığı düşünülen Sandıma Camii ve cami ile ortak duvarı bulunan tescilli köy odası ve çeşmede de restorasyon projesi yapmak için gerekli çalışmalara başladık” dedi.