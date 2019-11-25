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    HaberlerEge HaberleriBodrum’da tarih canlanıyor
    26.11.2019 - 00:04 |

    Bodrum’da tarih canlanıyor

    Bodrum’da tarih canlanıyor

    Bodrum Belediyesi, tescilli tarihi yapıları restore edip yaşama döndürmek için hazırlıklarını tamamlandı. Hibe kaynaklarla hazırlanan projelerden Gerenkuyu mevkiinde yer alan tescilli tarihi yapı ile Sandıma mevkiinde yer alan tescilli sarnıç restorasyon projeleri 2020 yılında başlayacak.

    Gerenkuyu mevkiindeki yapı için 553 bin lira, Sandıma mevkiindeki sarnıç için ise 161 bin lira hibe aldıklarını belirten Başkan Ahmet Aras, “İki proje dışında Osmanlı Devleti’nin 116’ncı Şeyhülislamı Ömer Lütfü Efendi tarafından yaptırıldığı düşünülen Sandıma Camii ve cami ile ortak duvarı bulunan tescilli köy odası ve çeşmede de restorasyon projesi yapmak için gerekli çalışmalara başladık” dedi.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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