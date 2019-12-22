22.12.2019 - 00:00 |
Bodrum’da vedalar başladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor’da 3 futbolcuyla yollar ayrılırken, alacakları için Futbol Federasyonu’na başvuran isimlerden Ozan Sol takımda tutuldu.
Yeşil beyazlı kulüp, federasyonun yolunu tutan Ozan’ın 394 bin liralık alacağını yatırarak serbest kalmasının önüne geçti. Yönetim, Emrecan Atila’ya da 180 bin lira yatırıp vedalaşıldığını açıkladı. Bodrumspor’da Şaban Genişyürek ise tek taraflı fesih hakkını kullanıp serbest kaldı.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.