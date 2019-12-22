Bodrum’da vedalar başladı

Yeşil beyazlı kulüp, federasyonun yolunu tutan Ozan’ın 394 bin liralık alacağını yatırarak serbest kalmasının önüne geçti. Yönetim, Emrecan Atila’ya da 180 bin lira yatırıp vedalaşıldığını açıkladı. Bodrumspor’da Şaban Genişyürek ise tek taraflı fesih hakkını kullanıp serbest kaldı.