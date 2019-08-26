Bodrum’daki dev projede yıkım çalışması başladı

BODRUM’un Gündoğan Mahallesi’ndeki, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un incelemelerinden sonra inşaatı durdurulan The Bo Viera projesinin, imar ile yapı ruhsatına aykırı olan bölümlerinin yıkımı için çalışmalara başlandı. Yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemeyen firma yetkilileri, kaçak bölümleri kendilerinin yıkacağını belirtti. Yetkililerin gözetiminde ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün kaldırılması için çalışma başlatıldı. l