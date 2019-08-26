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    HaberlerEgeBodrum’daki dev projede yıkım çalışması başladı
    26.08.2019 - 07:50| BODRUM DHA

    Bodrum’daki dev projede yıkım çalışması başladı

    BODRUM’un Gündoğan Mahallesi’ndeki, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un incelemelerinden sonra inşaatı durdurulan The Bo Viera projesinin, imar ile yapı ruhsatına aykırı olan bölümlerinin yıkımı için çalışmalara başlandı.

    Bodrum’daki dev projede yıkım çalışması başladı

    BODRUM’un Gündoğan Mahallesi’ndeki, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un incelemelerinden sonra inşaatı durdurulan The Bo Viera projesinin, imar ile yapı ruhsatına aykırı olan bölümlerinin yıkımı için çalışmalara başlandı. Yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemeyen firma yetkilileri, kaçak bölümleri kendilerinin yıkacağını belirtti. Yetkililerin gözetiminde ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün kaldırılması için çalışma başlatıldı. l 

    Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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