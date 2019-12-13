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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’dan dijital tanıtım
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    13.12.2019 - 00:04 |

    Bodrum’dan dijital tanıtım

    Bodrum’dan dijital tanıtım

    Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu, 2020 turizm sezonunun daha da canlı geçmesi için çalışmalara başladı. Trafo Kafe’de bir araya gelen üyelere, Bodrum’un tanıtım stratejisi ve hedefleri ile ilgili sunum yapıldı. BOTAV Genel Koordinatörü Serkan Ceylan, Bodrum’un ‘tanıtım stratejisi’ni planlamadan önce ortaya bir hedef konması gerektiğini belirtti. Sürece tüm turizmcilerin katkı koymasının önemine değindi. BOTAV olarak öncelikle Bodrum’a çeşitli destinasyonlardan doğrudan uçuşların sayısını artırmak ve sezon dışında da Bodrum’un ulaşım ağını aktif tutmak amacıyla bir yol haritası oluşturacaklarını belirten Ceylan, BOTAV’ın dijital tanıtım platformu “Visit Bodrum”u kısa süre içinde hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.

    Yerel zenginlikler

    Ardından söz alan Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras ise, “Bodrum’u anlatırken, tarımı ile Karaova’daki halıcılık geleneğiyle, şarap üreticileri, kültür rotaları ile birlikte anlatacağız. Elimizde sadece otel, restoran değil, aynı zamanda müthiş bir tarih ve kültür birikimiyle zenginleşen yerel değerler var. Bodrum’un sadece kaleden, antik tiyatrodan ve Mozole’den ibaret olmadığını ortaya koyacağız. Bunu da dijital dünyanın tüm olanaklarından yararlanıp yapacağız” diye konuştu.

    BOTAV adına faaliyet gösterecek danışma ve satış ofisleri oluşturulacağını da kaydeden Aras, Bodrum turizmcilerini bu hedef doğrultusunda çalışmaya davet etti.

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