Bodrum’dan MİTSO’ya işbirliği önerisi geldi

Firma temsilcisi Menderes Beyazkurt, Bodrum’un Konacık Beldesi Eski Belediye Başkanı Mehmet Tosun ve Firmanın Avukatı Dilek Yaşar ile Milas Emlak Müşavirleri Derneği (MEMDER) Başkanı Mehmet Kırkık, yatırım projesi hakkında görüşlerini ve önerilerini anlattı.

‘Teknopark olabilir’

Beyazkurt, ilk aşamada bu alana Milas’ın da ihtiyaç duyduğu ikinci el motorlu taşıtlar pazarlama işyerleri yapılabileceğini, bu bölgeye bir teknopark kurulabileceğini ifade etti. Yatırımcı firmaya harita mühendisliği konusunda hizmet veren Tosun da, “Her şeyi Bodrum’a yapalım anlayışı olmaz. Bodrum’da bir fuar ve sergi alanı yapalım diyoruz, olmuyor” diye konuştu.

MİTSO Başkanı Reşit Özer de, “Öncelikle belediyeler işbirliği yapmalı. Biz de her zaman destekleriz” dedi.