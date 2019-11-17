17.11.2019 - 01:07 |
Bodrumspor galibiyet istiyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4 haftalık galibiyet hasretine geçen hafta Niğde Anadolu’yu 3-0 yenerek son veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bugün puansız son sıradaki Kardemir Karabükspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak.
Necmettin Şeyhoğlu Stadı’ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00’te çalacak. Grupta Bodrumspor 13 puan toplarken 12 haftada 11 mağlubiyet alan, 3 puanı silinen Karabükspor da dibe demir atmış durumda.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.