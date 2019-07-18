Bodrumspor, gençlerini profesyonel yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Muğla temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, altyapısında yetişen 7 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Törende yaşları 15 ile 18 arasında değişen Mert Görgülü, Hüseyin Karabacak, Mehmet Ali Önoğlu, İsmail Tarım, Ege Bilsen, Ferit Özler ve Kayahan Karagöl ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Törene Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Altyapı Sorumlusu Hadi Türk, yöneticiler ile futbolcuların aileleri katıldı.

