18.07.2019 - 07:50
Bodrumspor, gençlerini profesyonel yaptı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Muğla temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, altyapısında yetişen 7 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Muğla temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, altyapısında yetişen 7 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Törende yaşları 15 ile 18 arasında değişen Mert Görgülü, Hüseyin Karabacak, Mehmet Ali Önoğlu, İsmail Tarım, Ege Bilsen, Ferit Özler ve Kayahan Karagöl ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Törene Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Altyapı Sorumlusu Hadi Türk, yöneticiler ile futbolcuların aileleri katıldı.
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