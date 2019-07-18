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    HaberlerEgeBodrumspor, gençlerini profesyonel yaptı
    18.07.2019 - 07:50

    Bodrumspor, gençlerini profesyonel yaptı

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Muğla temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, altyapısında yetişen 7 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Muğla temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, altyapısında yetişen 7 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Törende yaşları 15 ile 18 arasında değişen Mert Görgülü, Hüseyin Karabacak, Mehmet Ali Önoğlu, İsmail Tarım, Ege Bilsen, Ferit Özler ve Kayahan Karagöl ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Törene Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Altyapı Sorumlusu Hadi Türk, yöneticiler ile futbolcuların aileleri katıldı.

      Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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      Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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