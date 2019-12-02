02.12.2019 - 07:50 |
Bodrumspor, istikrarını Maraş’ta sürdürdü
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 4 haftayı kayıpsız geçen Bodrumspor, bu hafta Kahramanmaraşspor deplasmanında da 2-1’lik skorla gülen taraf oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 4 haftayı kayıpsız geçen Bodrumspor, bu hafta Kahramanmaraşspor deplasmanında da 2-1’lik skorla gülen taraf oldu. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçın ikinci yarısında üstünlüğünü sahaya yansıtan yeşil beyazlılar, 76. dakikada Mustafa Sevgi’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Uzatmalarda Oğuzhan Türk ile 2-0’a uzanan Bodrum, ardından yediği golle maçı 2-1 galip kapattı. Bodrumspor haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı.
Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.