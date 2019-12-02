Bodrumspor, istikrarını Maraş’ta sürdürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 4 haftayı kayıpsız geçen Bodrumspor, bu hafta Kahramanmaraşspor deplasmanında da 2-1’lik skorla gülen taraf oldu. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçın ikinci yarısında üstünlüğünü sahaya yansıtan yeşil beyazlılar, 76. dakikada Mustafa Sevgi’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Uzatmalarda Oğuzhan Türk ile 2-0’a uzanan Bodrum, ardından yediği golle maçı 2-1 galip kapattı. Bodrumspor haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı.